Продавая вещь в интернете жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 7 тысяч

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Известно, что на объявление о продаже откликнулась некая девушка, которая сказала, что уже заказала ее товар через курьера. И она сказала, что, якобы, по правилам сайта сама продавец должна внести «на счета сайта» деньги, равные стоимости товара – в знак гарантии, что товар она отдаст курьеру. Девушка так и поступила, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
После этого, сайт сообщил жертве мошенников, что операция не прошла и надо проделать все тоже самое еще раз, что она и сделала. Только после этого она поняла, что ее обманули.
Правоохранители ищут злоумышленников и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.