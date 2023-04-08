Продавая вещь в интернете жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 7 тысяч

Известно, что на объявление о продаже откликнулась некая девушка, которая сказала, что уже заказала ее товар через курьера. И она сказала, что, якобы, по правилам сайта сама продавец должна внести «на счета сайта» деньги, равные стоимости товара – в знак гарантии, что товар она отдаст курьеру. Девушка так и поступила, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.