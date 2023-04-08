TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Изображение материала

Продавая вещь в интернете жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 7 тысяч

8 апреля 2023, 10:38
Фото: 1MI
27-летняя жительница Екатеринбурга пыталась продать через сайт объявлений вещь за 3 700 рублей. В результате мошенники обманули ее на двукратную стоимость вещи.

Известно, что на объявление о продаже откликнулась некая девушка, которая сказала, что уже заказала ее товар через курьера. И она сказала, что, якобы, по правилам сайта сама продавец должна внести «на счета сайта» деньги, равные стоимости товара – в знак гарантии, что товар она отдаст курьеру. Девушка так и поступила, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

После этого, сайт сообщил жертве мошенников, что операция не прошла и надо проделать все тоже самое еще раз, что она и сделала. Только после этого она поняла, что ее обманули.

Правоохранители ищут злоумышленников и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мошенники украли 1,7 миллиона у доцента РАНХиГС из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники из Екатеринбурга обманули жительницу Краснодарского края на 17 млн рублейВ Нижнем Тагиле поймали мошенника-гастролераНовый способ обмана пытаются использовать телефонные мошенники в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Екатеринбург#Мошенники#Интернет#Сайт#Продажа#Криминал
Подпишитесь
Почему глава города в Свердловской области — опасная работа
Вчера, 12:29
Яркое прошлое, тихое настоящее и неясное будущее Александра Буркова
Вчера, 14:14
Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года
Вчера, 08:00
Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила
6 апреля 13:55
Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота
Вчера, 06:12
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00