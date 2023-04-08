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Топивший печь мужчина заживо сгорел под Нижним Тагилом

8 апреля 2023, 10:07
Фото: Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГОО
Пожилые супруги топили печь в доме в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Произошел пожар, в результате которого супруг погиб.

ЧП случилось 7 апреля. В результате возгорания второй этаж выгорел дотла, остались только стены, а также обгорел пристрой к бане. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГОО.

Фото: Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГОО

Отмечается, что в момент воспламенения дома были пожилые супруги. Сперва они топили печь, а потом каждый занялся своими делами – муж лег отдохнуть, а жена пошла мыть баню. Выйдя оттуда, женщина заметила, что с веранды валит дым.

Тогда она прошла в дом и стала звать мужа, но он не откликался. Она вызвала спасателей. При тушении они обнаружили его труп. Предполагается, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

В Реже при пожаре заживо сгорел человек
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Печь#Частный дом#Спасатели#Происшествия
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