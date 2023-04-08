Топивший печь мужчина заживо сгорел под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
ЧП случилось 7 апреля. В результате возгорания второй этаж выгорел дотла, остались только стены, а также обгорел пристрой к бане. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГОО.
Отмечается, что в момент воспламенения дома были пожилые супруги. Сперва они топили печь, а потом каждый занялся своими делами – муж лег отдохнуть, а жена пошла мыть баню. Выйдя оттуда, женщина заметила, что с веранды валит дым.
Тогда она прошла в дом и стала звать мужа, но он не откликался. Она вызвала спасателей. При тушении они обнаружили его труп. Предполагается, что пожар произошел из-за короткого замыкания.