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Треш-блогер из Ивановской области арестован за истязание дочери

8 апреля 2023, 06:00
Фото: 1MI
Суд вынес решение в отношении треш-блогера Дмитрия Серова из Ивановской области. Он арестован на два месяца – до 5 июня.

Отмечается, что арест 33-летнему Дмитрию назначили на судебном заседании 7 апреля, пишут «Известия».

Ранее, 6 апреля, Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего») после публикации видеоролика, где он мучал дочь. Его задержали в этот же день.

Известно, что мужчина на видео применяет физическое насилие к своей дочери. По данным источника издания, Серов ранее был судим за изнасилование, которое совершил в 2006 году.

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#Елена Озерова#Блогер#Суд#Арест#Дочь#Происшествия
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