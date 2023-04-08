Треш-блогер из Ивановской области арестован за истязание дочери

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Отмечается, что арест 33-летнему Дмитрию назначили на судебном заседании 7 апреля, пишут «Известия».
Ранее, 6 апреля, Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего») после публикации видеоролика, где он мучал дочь. Его задержали в этот же день.
Известно, что мужчина на видео применяет физическое насилие к своей дочери. По данным источника издания, Серов ранее был судим за изнасилование, которое совершил в 2006 году.