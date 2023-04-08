Треш-блогер из Ивановской области арестован за истязание дочери

Ранее, 6 апреля, Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего») после публикации видеоролика, где он мучал дочь. Его задержали в этот же день.