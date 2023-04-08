В Екатеринбурге криминальный авторитет Гия Свердловский впал в кому

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Он находится в тяжелом состоянии, сообщили сразу несколько источников, пишет Е1.
По их данным, сперва он находился в бессознательном состоянии, в потом его откачали и стабилизовали его самочувствие. По одной из версий источника, медики рассматривают версию с передозировкой наркотиками. После выхода из тюрьмы Гию уже несколько раз вытаскивали с того света.
Напомним, что в 2008 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за групповой грабеж. Отбыв наказание, в 2017 году он вернулся в Екатеринбург.