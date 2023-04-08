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В Екатеринбурге криминальный авторитет Гия Свердловский впал в кому

8 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI
В Свердловской области впал в кому криминальный авторитет, который в прошлом был «смотрителем» региона. Гию Свердловского увезли на скорой.

Он находится в тяжелом состоянии, сообщили сразу несколько источников, пишет Е1.

По их данным, сперва он находился в бессознательном состоянии, в потом его откачали и стабилизовали его самочувствие. По одной из версий источника, медики рассматривают версию с передозировкой наркотиками. После выхода из тюрьмы Гию уже несколько раз вытаскивали с того света.

Напомним, что в 2008 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за групповой грабеж. Отбыв наказание, в 2017 году он вернулся в Екатеринбург.

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#Елена Озерова#Кома#Авторитет#Больница#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область
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