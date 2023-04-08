В Екатеринбурге криминальный авторитет Гия Свердловский впал в кому

По их данным, сперва он находился в бессознательном состоянии, в потом его откачали и стабилизовали его самочувствие. По одной из версий источника, медики рассматривают версию с передозировкой наркотиками. После выхода из тюрьмы Гию уже несколько раз вытаскивали с того света.