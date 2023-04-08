Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В понедельник, 10 апреля, в дневное время в городе ожидается до +6 градусов, а во вторник, 11 апреля – до +7 градусов. При этом скорость ветра в оба дня может достигнуть 11 метров в секунду, это следует из данных сайта Гисметео.
В среду, 12 апреля, в Нижнем Тагиле потеплеет до +11 градусов, при этом ветер поднимется до 13 метров в секунду. В среду ожидается аналогичная погода, а ветер может усилиться еще на одну единицу. При этом вероятен дождь.
В пятницу, 13 апреля, в городе похолодает до -1 градуса. Во вторник, 11 апреля, синоптики прогнозируют небольшую повышенную геомагнитную активность.