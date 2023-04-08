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Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

8 апреля 2023, 08:58
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе синоптики прогнозируют ветра, скорость которых достигнет 14 метров в секунду.

В понедельник, 10 апреля, в дневное время в городе ожидается до +6 градусов, а во вторник, 11 апреля – до +7 градусов. При этом скорость ветра в оба дня может достигнуть 11 метров в секунду, это следует из данных сайта Гисметео.

В среду, 12 апреля, в Нижнем Тагиле потеплеет до +11 градусов, при этом ветер поднимется до 13 метров в секунду. В среду ожидается аналогичная погода, а ветер может усилиться еще на одну единицу. При этом вероятен дождь.

В пятницу, 13 апреля, в городе похолодает до -1 градуса. Во вторник, 11 апреля, синоптики прогнозируют небольшую повышенную геомагнитную активность.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Природа#Ветер#Синоптики#Потепление#Эксклюзив
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