Владислав Пинаев прочитал Тотальный диктант на Демидовской даче в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Мэр Нижнего Тагила поприветствовал всех пишущих диктант и немного рассказал о подготовке к чтению.
Я тренировался, готовился, чтоб все смогли хорошо уловить мою интонацию и написать текст. Все присутствующие разные люди, все пишут по-разному. Восприятие не у всех одинаковое. Надеюсь, все получится, — заявил Владислав Пинаев.
Первый раз текст Тотального диктанта 2023 года для участников прочитал с экрана монитора его автор — Василий Авченко. Писатель-журналист, финалист премии «Большая книга» назвал свою работу «Экология по Арсеньеву». Она повествует о путешественнике Владимире Арсеньеве, охотнике и коренном жителе Уссурийского края Дерсу Узале. Также в работе говорится о создании японским кинорежиссером Акирой Куросавой фильма в Приморье о прославленном исследователе Дальнего Востока.
Сочинение по правилам делится на 4 части: первая часть пишется на Дальнем Востоке, вторая — в Нижнем Тагиле, третья — в Москве, четвертая — в странах зарубежья.
Перед написанием диктанта Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев прочитал текст во второй раз и пожелал всем 35-ти участникам площадки-музея удачи.
В течение нескольких дней после акции филологи-волонтеры будут проверять все работы. Затем члены городской команды внесут результаты каждой работы на сайт Тотального диктанта. Оценки по городу Нижний Тагил будут опубликованы 17 апреля. Чтобы узнать свою оценку, участник должен зайти на сайт Totaldict.ru
По итогам проверки состоится награждение участников, написавших на «отлично». Торжественная церемония награждения пройдет после 27 апреля. О том, что работы проверены, а также о дате церемонии награждения можно узнать на сайте Totaldict.ru.
Участники проекта на площадке музея-дачи воодушевлены происходящим. Семья Чернышовых поделилась своими впечатлениями с TagilCity.ru. Мама Инна и дочь Арина уже не в первый раз пишут Тотальный диктант.
Само место очень историческое, оформлено приятно. Текст, мне кажется, легче, чем в предыдущих диктантах. Во всяком случае, по грамматике, но есть небольшие трудности в расставлении знаков препинания. Текст очень интересный. Все уютно, по-домашнему, — рассказали Чернышовы.
В завершении мероприятия на этой площадке глава Нижнего Тагила рассказал о своем волнении и о том, как готовился к чтению.
Волновался не меньше, чем те, кто писал сегодня. Ведь от того, как я продиктую, зависит качество написания. Я готовился целый час, сидел в отдельной комнате, вычитывал текст, тренировал паузы, темп. С моей точки зрения, все получилось, — подвел итоги Владислав Пинаев.