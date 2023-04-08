Владислав Пинаев прочитал Тотальный диктант на Демидовской даче в Нижнем Тагиле

Первый раз текст Тотального диктанта 2023 года для участников прочитал с экрана монитора его автор — Василий Авченко. Писатель-журналист, финалист премии «Большая книга» назвал свою работу «Экология по Арсеньеву». Она повествует о путешественнике Владимире Арсеньеве, охотнике и коренном жителе Уссурийского края Дерсу Узале. Также в работе говорится о создании японским кинорежиссером Акирой Куросавой фильма в Приморье о прославленном исследователе Дальнего Востока.