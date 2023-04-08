Задержанному в Екатеринбурге за шпионаж журналисту из США предъявлено обвинение

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Сам Эван отрицает обвинения, пишет ТАСС. Напомним, что он журналист издания The Wall Street Journal и американский гражданин.
По данным издания, в ответ на обвинения Эван категорически их опроверг и сказал, что занимался в России исключительно журналистикой. Известно, что дело Гершковича отмечено грифом «совершенно секретно», поэтому подробностей о нем неизвестно.
Напомним, что следствие полагает, что Эван пытался раздобыть секретные данные с оборонного предприятия «Уралвагнзавод» и передать их США. Также ранее были задержаны двое супругов, которых подозревают в передаче секретных чертежей УВЗ для Украины.