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Задержанному в Екатеринбурге за шпионаж журналисту из США предъявлено обвинение

8 апреля 2023, 05:31
Фото: 1MI
Журналисту Эвану Гершковичу, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, предъявили обвинение.

Сам Эван отрицает обвинения, пишет ТАСС. Напомним, что он журналист издания The Wall Street Journal и американский гражданин.

По данным издания, в ответ на обвинения Эван категорически их опроверг и сказал, что занимался в России исключительно журналистикой. Известно, что дело Гершковича отмечено грифом «совершенно секретно», поэтому подробностей о нем неизвестно.

Напомним, что следствие полагает, что Эван пытался раздобыть секретные данные с оборонного предприятия «Уралвагнзавод» и передать их США. Также ранее были задержаны двое супругов, которых подозревают в передаче секретных чертежей УВЗ для Украины.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Обвинение#Шпионаж#УВЗ#Происшествия#Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
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