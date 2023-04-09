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11 домов в екатеринбургском поселке будут изъяты для муниципальных нужд

9 апреля 2023, 05:36
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга решили изъять 11 домов и девять участков в екатеринбургском поселке Цыганский для муниципального строительства.

В постановлении указано, что решение изъять жилища и земельные участки было принято в связи со строительством улично-дорожной сети, а также сетей электричества, газа, воды и ливневой канализации, сообщили в пресс-службе администрации города.

Постройки, которые будут изъяты, находятся в границах Московской — Обувщиков — Хасановской улиц.

Вести переговоры с владельцами домов и участков, а также заниматься сносом построек будет организация «Брусника».

Напомним, в Нижнем Тагиле и пригороде планируется снести восемь домов, находящихся в аварийном состоянии. Стоимость данных работ составит в 2,7 миллиона рублей.

Снос 8 аварийных домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется почти в два раза дешевле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Коммунальные услуги#Изъятие#Снос#Цыганский поселок#Постановление#Общество
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