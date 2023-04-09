11 домов в екатеринбургском поселке будут изъяты для муниципальных нужд

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В постановлении указано, что решение изъять жилища и земельные участки было принято в связи со строительством улично-дорожной сети, а также сетей электричества, газа, воды и ливневой канализации, сообщили в пресс-службе администрации города.
Постройки, которые будут изъяты, находятся в границах Московской — Обувщиков — Хасановской улиц.
Вести переговоры с владельцами домов и участков, а также заниматься сносом построек будет организация «Брусника».
Напомним, в Нижнем Тагиле и пригороде планируется снести восемь домов, находящихся в аварийном состоянии. Стоимость данных работ составит в 2,7 миллиона рублей.