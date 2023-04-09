Десять зданий сгорели в Бызово под Нижним Тагилом из-за пала сухой травы

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В дневное время в воскресенье пожарным поступил вызов в село Бызово Горноуральского городского округа: горела сухая трава. В течение нескольких часов из-за сильного ветра огонь перекинулся на постройки и охватил 10 зданий.
От огня пострадали 10 построек различного назначения. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций, — сообщают в региональном МЧС.
Спасатели отмечают, что сухая трава и ветер усложняли процесс тушения — огонь быстро распространялся по территории села. Также поблизости нет пожарных водоемов. Для борьбы со стихией привлечены 10 единиц спецтехники и свыше 30 спасателей. Точные причины пожара еще предстоит установить специалистам.
Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в селе Бызово: министерство общественной безопасности и муниципалитет должны оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости, отмечают в региональном правительстве.