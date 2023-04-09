Десять зданий сгорели в Бызово под Нижним Тагилом из-за пала сухой травы

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в селе Бызово: министерство общественной безопасности и муниципалитет должны оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости, отмечают в региональном правительстве.