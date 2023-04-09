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Десять зданий сгорели в Бызово под Нижним Тагилом из-за пала сухой травы

9 апреля 2023, 17:31
Фото: МЧС
Две тысячи квадратных метров в селе Бызово, объятых пламенем, вечером 9 апреля тушили сотрудники МЧС. Огонь с сухой травы из-за сильного ветра перекинулся на десять зданий. Информации о пострадавших не поступало.

В дневное время в воскресенье пожарным поступил вызов в село Бызово Горноуральского городского округа: горела сухая трава. В течение нескольких часов из-за сильного ветра огонь перекинулся на постройки и охватил 10 зданий.

От огня пострадали 10 построек различного назначения. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций, — сообщают в региональном МЧС.

Спасатели отмечают, что сухая трава и ветер усложняли процесс тушения — огонь быстро распространялся по территории села. Также поблизости нет пожарных водоемов. Для борьбы со стихией привлечены 10 единиц спецтехники и свыше 30 спасателей. Точные причины пожара еще предстоит установить специалистам.

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в селе Бызово: министерство общественной безопасности и муниципалитет должны оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости, отмечают в региональном правительстве.

#Пожар#Нижний Тагил#Свердловская область#Эксклюзив#Происшествия#Огонь#Возгорание#Сухая трава#Бызово
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