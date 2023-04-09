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Дома полыхают в селе Бызово под Нижним Тагилом

9 апреля 2023, 15:59
Фото: группа "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте
Десять домов полыхают в селе Бызово под Нижним Тагилом. По словам очевидца, возможно, их число уже выросло.

Также очевидец рассказал, что на место стянулись пожарные расчеты пригорода, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

О том, есть ли пострадавшие в результате произошедшего, не сообщается.

По данным еще одного очевидца, в тушении пожара были задействованы пожарные расчеты нескольких городских округов. На месте также находились два автрмобиля скорой помощи и реанимация.

Напомним, в 2021 году в селе Бызово под Нижним Тагилом уже случалась трагедия. Там в одном из домов произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей.

Потерявшей пятерых детей семье в пожаре под Нижним Тагилом предоставлено жилье
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#Ирина Кирилова#Пожар#Село#Дом#Происшествия#Нижний Тагил#ГГО и пригород
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