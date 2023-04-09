Дома полыхают в селе Бызово под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Также очевидец рассказал, что на место стянулись пожарные расчеты пригорода, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
О том, есть ли пострадавшие в результате произошедшего, не сообщается.
По данным еще одного очевидца, в тушении пожара были задействованы пожарные расчеты нескольких городских округов. На месте также находились два автрмобиля скорой помощи и реанимация.
Напомним, в 2021 году в селе Бызово под Нижним Тагилом уже случалась трагедия. Там в одном из домов произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей.