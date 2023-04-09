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Подросток и два водителя пострадали в лобовом ДТП в Нижнем Тагиле

9 апреля 2023, 08:57
Фото: TagilCity.ru
Между двумя легковыми автомашинами произошло лобовое столкновение на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле. Дорожная авария случилась утром 9 апреля 2023 года. В результате пострадали оба водителя и 14-летняя девочка.

После столкновения сотрудники ГИБДД перекрыли одну полосу для движения.

Фото: TagilCity.ru

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что на месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой помощи. Подробности аварии выясняются.

Уже известно, что столкнулись Renault и Kia. В результате водители обоих иномарок и 14-летняя девочка, пассажирка Kia, пострадали.

Напомним, 8 апреля 2023 года на месте аварии скончались водитель и пассажир автомобиля Toyota Isis по дороге Березовский — поселок Сарапулка — Белоярское водохранилище. Погибшие ехали в поселок Шиловка.

Водитель без прав и его пассажир скончались в ДТП на дороге к свердловскому поселку
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Автомобиль#Авария#ДТП#Пострадавшие#ГИБДД#Скорая помощь#МЧС#Эксклюзив#Происшествия
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