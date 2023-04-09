Подросток и два водителя пострадали в лобовом ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
После столкновения сотрудники ГИБДД перекрыли одну полосу для движения.
В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что на месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой помощи. Подробности аварии выясняются.
Уже известно, что столкнулись Renault и Kia. В результате водители обоих иномарок и 14-летняя девочка, пассажирка Kia, пострадали.
Напомним, 8 апреля 2023 года на месте аварии скончались водитель и пассажир автомобиля Toyota Isis по дороге Березовский — поселок Сарапулка — Белоярское водохранилище. Погибшие ехали в поселок Шиловка.