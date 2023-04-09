Мошенники под видом работодателей пытались обмануть жительницу Екатеринбурга

Молодая женщина включила трансляцию, а мошенник сказал, что необходимо ввести данные, которые он продиктует, в поля для перевода. Однако это будет не перевод денег, а отправка кода их сотруднику. Также он добавил, что для того, чтобы деньги не списались со счета, нужно зажать кнопку «перевести». Девушка начала что-то подозревать и решила перевести свои деньги на другую карту.