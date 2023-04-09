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Мошенники под видом работодателей пытались обмануть жительницу Екатеринбурга

9 апреля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Жительницу Екатеринбурга пытались обмануть мошенники, предлагая ей работу в известной IT-компании.

Женщина, звонившая девушке по телефону, предложила ей работу в крупной IT-компании рассказала, что в ее обязанности будут входить анализ финансового рынка, консультация клиентов в чатах. Зарплата — тысяча рублей в час, пишет Е1.

Девушке предложение показалось подозрительным и она сказала, что подумает. Спустя две недели ей позвонили снова и предложили провести собеседование в Skype. Екатеринбурженка согласилась, при этом удивившись, что холдинг для онлайн-собеседований использует Skype, а не мессенджеры.

Вскоре с ней связался молодой человек. Он рассказал девушке об обязанностях, после чего предложил пройти одно задание для пробы, дабы понять суть работы. Для этого соискательнице нужно было открыть любое приложение банка и включить трансляцию экрана.

Молодая женщина включила трансляцию, а мошенник сказал, что необходимо ввести данные, которые он продиктует, в поля для перевода. Однако это будет не перевод денег, а отправка кода их сотруднику. Также он добавил, что для того, чтобы деньги не списались со счета, нужно зажать кнопку «перевести». Девушка начала что-то подозревать и решила перевести свои деньги на другую карту.

Мошенник, увидев на трансляции экрана ее действия, стал ее убеждать все вернуть назад, но свердловчанка в этот момент отключилась. Мужчина перезванивать не стал.

Напомним, недавно девушка из Екатеринбурга, совершая продажу в Интернете за 3700 рублей, нарвалась на мошенников, которые обманули ее на двукратную стоимость.

Продавая вещь в интернете жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 7 тысяч
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Деньги#Обман#Интернет#Работа#Вакансия#Skype#Происшествия
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