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Мужчина упал с моста через реку Тагил

9 апреля 2023, 14:56
Фото: скриншот видео "Центр защиты населения"
С моста через реку Тагил упал человек. Об этом сообщили в «Центре защты населения».

К месту произошедшего сразу выехала поисково-спасательная бригада. Там спасатели совместно с сотрудником скорой помощи оказали пострадавшему помощь и переправили на лодке на берег.

Сотрудниками полиции была установлена личность мужчины. Им оказался мужчина 1974 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. С травмами он был доставлен в больницу. На данный момент в полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам очевидцев, когда мужчина упал, то стал кричать и звать на помощь, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

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#Ирина Кирилова#Пострадавшие#Мост#Тагил#Река#Происшествия#Нижний Тагил
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