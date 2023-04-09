Мужчина упал с моста через реку Тагил

Сотрудниками полиции была установлена личность мужчины. Им оказался мужчина 1974 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. С травмами он был доставлен в больницу. На данный момент в полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».