Мужчина упал с моста через реку Тагил

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
К месту произошедшего сразу выехала поисково-спасательная бригада. Там спасатели совместно с сотрудником скорой помощи оказали пострадавшему помощь и переправили на лодке на берег.
Сотрудниками полиции была установлена личность мужчины. Им оказался мужчина 1974 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. С травмами он был доставлен в больницу. На данный момент в полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
По словам очевидцев, когда мужчина упал, то стал кричать и звать на помощь, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».