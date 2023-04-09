Ожидаются сильные ветра в начале недели в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В связи с сильным ветром в области есть риск возникновения природных пожаров, обрывов электропроводов, дорожно-транспортных происшествий, а также задымления городов и других населенных пунктов региона, сообщает ЕДДС.
Также существует вероятность повреждения крыш частных жилых домов, стекол в окнах зданий. Кроме того, возможно падение слабоукрепленных деревьев и, как следствие, угроза находящимся поблизости животным, людям и автомобилям.
Напомним, 10 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле днем ожидается до +6 градусов тепла. 12 апреля вероятен дождь, а к концу недели прогнозируется похолодание до -1 градуса.