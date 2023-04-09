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Ожидаются сильные ветра в начале недели в Свердловской области

9 апреля 2023, 12:56
Фото: 1MI
Неблагоприятные метеоусловия в виде порывов ветра до 18 м/с прогнозируются в Свердловской области 10 апреля 2023 года.

В связи с сильным ветром в области есть риск возникновения природных пожаров, обрывов электропроводов, дорожно-транспортных происшествий, а также задымления городов и других населенных пунктов региона, сообщает ЕДДС.

Также существует вероятность повреждения крыш частных жилых домов, стекол в окнах зданий. Кроме того, возможно падение слабоукрепленных деревьев и, как следствие, угроза находящимся поблизости животным, людям и автомобилям.

Напомним, 10 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле днем ожидается до +6 градусов тепла. 12 апреля вероятен дождь, а к концу недели прогнозируется похолодание до -1 градуса.

Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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