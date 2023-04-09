Подробности ДТП с грузовиком на ЕКАД рассказали очевидцы

Виновник аварии, по словам сотрудника транспортной компании, которой принадлежит грузовик, не мог устоять на ногах. Представитель фирмы рассказал, что после удара, когда водитель съехал на гравий, он подбежал к легковому автомобилю. Там он увидел, что владелец иномарки лег спать в салоне.