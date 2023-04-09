Подробности ДТП с грузовиком на ЕКАД рассказали очевидцы

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Виновник аварии, по словам сотрудника транспортной компании, которой принадлежит грузовик, не мог устоять на ногах. Представитель фирмы рассказал, что после удара, когда водитель съехал на гравий, он подбежал к легковому автомобилю. Там он увидел, что владелец иномарки лег спать в салоне.
Представитель компании добавил, что авария случилась около часа ночи, а через полтора часа он уже сам был на мете. Он отметил, что водитель иномарки был пьян.
Водитель Renault ехал без прав. Он был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. У него после аварии зафиксированы ушибы, пишет Е1.