Пожар вспыхнул на территории уральского металлургического завода

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Производственные цеха находятся в отдалении и их не затронул пожар, сообщает «Ревда-Инфо» со ссылкой на пресс-службы «НЛМК-Урал». По данным представителей предприятия, никто не пострадал.
На заводе производится выпуск арматуры, катанки и других изделий из металла. В Ревде сосредоточено электросталеплавильное производство.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Загорелось вытекающее из трансформатора масло. Уже к 13:36 пожар был потушен.
В ликвидации огня участвовали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.