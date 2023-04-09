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Пожар вспыхнул на территории уральского металлургического завода

9 апреля 2023, 14:37
Фото: 1MI
На территории «НЛМК-Урал» в Ревде произошел пожар. Возгорание началось на подстанции «НЛМК-Метиз» около 12:20. Здание было обесточено.

Производственные цеха находятся в отдалении и их не затронул пожар, сообщает «Ревда-Инфо» со ссылкой на пресс-службы «НЛМК-Урал». По данным представителей предприятия, никто не пострадал.

На заводе производится выпуск арматуры, катанки и других изделий из металла. В Ревде сосредоточено электросталеплавильное производство.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Загорелось вытекающее из трансформатора масло. Уже к 13:36 пожар был потушен.

В ликвидации огня участвовали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

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