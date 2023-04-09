Участники СВО из Свердловской области пообщались с семьями по телемосту

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Участники СВО рассказали о том, что с ними было в течение полугода, а их семьи смогли увидеть своих родственников, рассказали в telegram-канале Минобороны РФ.
Напомним, в конце марта 2023 года мобилизованные на СВО жители Нижнего Тагила стали приезжать домой в отпуска.
16 марта 2023 года президент РФ подписал приказ об отпуске участников СВО на две недели раз в полгода. Согласно приказу, в отпуск могут уходить как мобилизованные, так и контрактники.