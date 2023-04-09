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Участники СВО из Свердловской области пообщались с семьями по телемосту

9 апреля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Жители Свердловской области, находящиеся в зоне СВО, пообщались со своими семьями по телемосту.

Участники СВО рассказали о том, что с ними было в течение полугода, а их семьи смогли увидеть своих родственников, рассказали в telegram-канале Минобороны РФ.

Напомним, в конце марта 2023 года мобилизованные на СВО жители Нижнего Тагила стали приезжать домой в отпуска.

16 марта 2023 года президент РФ подписал приказ об отпуске участников СВО на две недели раз в полгода. Согласно приказу, в отпуск могут уходить как мобилизованные, так и контрактники.

Мобилизованные тагильчане стали возвращаться с СВО домой в отпуск
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