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Водитель без прав и его пассажир скончались в ДТП на дороге к свердловскому поселку

9 апреля 2023, 07:30
Фото: ОГИБДД по городу Березовскому
59-летний водитель минивэна Toyota Isis и один из его пассажиров погибли в результате ДТП на трассе Березовский — поселок Сарапулка — Белоярское водохранилище. Авария случилась ночью 8 апреля 2023 года.

Мужчина, управлявший Toyota Isis, ехал из Березовского в поселок Шиловка. В какой-то момент свердловчанин не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего иномарка опрокинулась, сообщает группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов».

Водитель и один из его пассажиров, ехавших с ним, погибли на месте ДТП. Еще один пассажир был доставлен в травматологию, но обошлось без госпитализации.

В ОГИБДД по Березовскому рассказали, что погибший водитель был лишен прав на вождение в 2021 году из-за административного протокола за непрохождение освидетельствования на состояние опьянения. Также он 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Кроме того, сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент дорожного происшествия никто из ехавших мужчин не был пристегнут.

Напомним, 7 апреля 2023 года в Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

В Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с КАМАЗом и авто
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Смерть#Автомобиль#Авария#Поселок#Трасса#Происшествия#Свердловская область
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