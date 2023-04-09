Водитель без прав и его пассажир скончались в ДТП на дороге к свердловскому поселку

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:30
Мужчина, управлявший Toyota Isis, ехал из Березовского в поселок Шиловка. В какой-то момент свердловчанин не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего иномарка опрокинулась, сообщает группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов».
Водитель и один из его пассажиров, ехавших с ним, погибли на месте ДТП. Еще один пассажир был доставлен в травматологию, но обошлось без госпитализации.
В ОГИБДД по Березовскому рассказали, что погибший водитель был лишен прав на вождение в 2021 году из-за административного протокола за непрохождение освидетельствования на состояние опьянения. Также он 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Кроме того, сотрудники ГИБДД пояснили, что в момент дорожного происшествия никто из ехавших мужчин не был пристегнут.
Напомним, 7 апреля 2023 года в Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека.