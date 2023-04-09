TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

Водитель Lada Priora скрылся после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

9 апреля 2023, 13:58
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Пенсионер скончался после лобового ДТП в Нижнем Тагиле

В результате ДТП на Южном подъзде к Нижнему Тагилу скончался водитель Kia Spectra. Также пострадал водитель Renault Logan и 14-летняя пассажирка Kia.

Авария случилась около 09:30 в районе 12 километра на Южном подъезде. По предварительной информации, неустановленный водитель Lada Priora ехал в сторону села Николо-Павловское. При перестроении на другую полосу он не убедился в безопасности маневра и создал помеху для Renault Logan под управлением мужчины 1987 года рождения.

Он попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Kia Spectra под управлением мужчины 1950 года рождения. После аварии водитель Priora скрылся. На данный момент он разыскивается.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Все трое пострадавших доставлены в больницы Нижнего Тагила. В результате скончался водитель Kia. Он вместе с внучкой проживал в Новоасбесте. У погибшего стаж вождения составляет более 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он ранее не привлекался, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

У водитель Renault стаж составляет 11 лет. Он также не привлекался за нарушение ПДД. По факту ДТП проводится расследование.

Подросток и два водителя пострадали в лобовом ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель без прав и его пассажир скончались в ДТП на дороге к свердловскому поселкуВ Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с КАМАЗом и автоБоец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Авария#Дети#Пострадавшие#Смерть#Южный подъезд#ДТП#Нижний Тагил
Подпишитесь
Почему глава города в Свердловской области — опасная работа
7 апреля 12:29
Яркое прошлое, тихое настоящее и неясное будущее Александра Буркова
7 апреля 14:14
Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года
7 апреля 08:00
Владислав Пинаев прочитал Тотальный диктант на Демидовской даче в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:08
Объединил всю страну: в Нижнем Тагиле стартовал День Тотального диктанта
Вчера, 12:23
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00