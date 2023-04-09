Водитель Lada Priora скрылся после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Авария случилась около 09:30 в районе 12 километра на Южном подъезде. По предварительной информации, неустановленный водитель Lada Priora ехал в сторону села Николо-Павловское. При перестроении на другую полосу он не убедился в безопасности маневра и создал помеху для Renault Logan под управлением мужчины 1987 года рождения.
Он попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Kia Spectra под управлением мужчины 1950 года рождения. После аварии водитель Priora скрылся. На данный момент он разыскивается.
Все трое пострадавших доставлены в больницы Нижнего Тагила. В результате скончался водитель Kia. Он вместе с внучкой проживал в Новоасбесте. У погибшего стаж вождения составляет более 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он ранее не привлекался, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
У водитель Renault стаж составляет 11 лет. Он также не привлекался за нарушение ПДД. По факту ДТП проводится расследование.