Водитель Lada Priora скрылся после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Авария случилась около 09:30 в районе 12 километра на Южном подъезде. По предварительной информации, неустановленный водитель Lada Priora ехал в сторону села Николо-Павловское. При перестроении на другую полосу он не убедился в безопасности маневра и создал помеху для Renault Logan под управлением мужчины 1987 года рождения.