23 клеща сняли с одной собаки в Заречном

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Некоторое время назад собака, живущая в деревне, убежала гулять на поле. Спустя несколько дней животное стало вялым, перестало есть и у него поднялась температура до 40,7 градуса, пишет Е1.
Хозяева собаки пришли в ветеринарную клинику и попросили снять с нее клещей. В итоге оказалось, что на собаке было 23 клеща.
Ветеринары рекомендуют хозяевам обрабатывать своих питомцев от разных паразитов, так как укус даже одного клеща может привести к смертельному исходу.
Напомним, с начале весны в 2023 году в Свердловской области от укуса клещей пострадал 61 человек, 23 человека из них — дети.