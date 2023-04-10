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23 клеща сняли с одной собаки в Заречном

10 апреля 2023, 06:14
Фото: 1MI
Ветеринары в Заречном обнаружили на собаке 23 клеща.

Некоторое время назад собака, живущая в деревне, убежала гулять на поле. Спустя несколько дней животное стало вялым, перестало есть и у него поднялась температура до 40,7 градуса, пишет Е1.

Хозяева собаки пришли в ветеринарную клинику и попросили снять с нее клещей. В итоге оказалось, что на собаке было 23 клеща.

Ветеринары рекомендуют хозяевам обрабатывать своих питомцев от разных паразитов, так как укус даже одного клеща может привести к смертельному исходу.

Напомним, с начале весны в 2023 году в Свердловской области от укуса клещей пострадал 61 человек, 23 человека из них — дети.

23 ребенка пострадали от укусов клещей в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Клещи#Укус#Собака#Ветеринары#Ветеринарная помощь#Заречный#Происшествия
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