24-летняя девушка сбила пешехода и протаранила авто на парковке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
ЧП произошло 9 апреля в 15:30. Девушка на Opel Corsa выезжала с автомойки на улице Калинина, сбила 20-летнего парня и поцарапала Lada Vesta, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии.
Мужчина пояснил, что припарковался после мойки авто и стал протирать машину, как вдруг он почувствовал удар по туловищу, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Стоя спиной к автомойке внезапно он почувствовал удар по туловищу и в тот же миг оказался зажатым между двух автомобилей, — добавили в Отделе пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское».
Мужчина госпитализирован с перелом бедра, а также закрытым переломом ключицы. Стаж вождения девушки - пять лет. Ранее вона не была поймана за нарушениями ПДД.