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24-летняя девушка сбила пешехода и протаранила авто на парковке в Нижнем Тагиле

10 апреля 2023, 10:34
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на парковке 24-летняя девушка сбила пешехода и задела чужую машину. Это произошло, когда водитель двигалась задним ходом.

ЧП произошло 9 апреля в 15:30. Девушка на Opel Corsa выезжала с автомойки на улице Калинина, сбила 20-летнего парня и поцарапала Lada Vesta, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии.

Мужчина пояснил, что припарковался после мойки авто и стал протирать машину, как вдруг он почувствовал удар по туловищу, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Стоя спиной к автомойке внезапно он почувствовал удар по туловищу и в тот же миг оказался зажатым между двух автомобилей, — добавили в Отделе пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мужчина госпитализирован с перелом бедра, а также закрытым переломом ключицы. Стаж вождения девушки - пять лет. Ранее вона не была поймана за нарушениями ПДД.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Парковка#Госпитализация#Больница#Происшествия#Эксклюзив
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