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8-летний велосипедист получил травму головы в ДТП с ВАЗом под Нижним Тагилом

10 апреля 2023, 08:33
Фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила
9 апреля в 16.30 минут в деревне Бродово под Нижним Тагилом произошло ДТП: столкнулись ВАЗ и велосипед, за рулем которого находился 8-летний мальчик. У ребенка диагностировали травму головы и открытый перелом ноги.

За рулем отечественного авто находился 34-летний мужчина. Проезжая нерегулируемый перекресток, он сбил поворачивающего налево мальчика. Ребенок совершал поворот со второстепенной дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В ходе разбирательств выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. При этом его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение без прав. На момент аварии он был трезв.

В отношении него составили пять административных материалов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГо и наличие в авто неисправностей. Машину отправили на спецстоянку. Водителя вызвали на комиссию для принятия дальнейших мер.

Сам мужчина пояснил, что купил машину недавно, по необходимости - для хозяйственных нужд. Он ехал прямо и не ожидал, что на дорогу будет выезжать велосипедист. 

Родные ребенка рассказали, что он вместе с сестрой находился на прогулке. Полицейские намерены прийти в школу, где учится мальчик, для разъяснения ПДД.

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#Елена Озерова#Велосипед#ДТП#Дети#Ребенок#Авария#Происшествия#Нижний Тагил
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