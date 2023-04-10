8-летний велосипедист получил травму головы в ДТП с ВАЗом под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
За рулем отечественного авто находился 34-летний мужчина. Проезжая нерегулируемый перекресток, он сбил поворачивающего налево мальчика. Ребенок совершал поворот со второстепенной дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.
В ходе разбирательств выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. При этом его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение без прав. На момент аварии он был трезв.
В отношении него составили пять административных материалов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГо и наличие в авто неисправностей. Машину отправили на спецстоянку. Водителя вызвали на комиссию для принятия дальнейших мер.
Сам мужчина пояснил, что купил машину недавно, по необходимости - для хозяйственных нужд. Он ехал прямо и не ожидал, что на дорогу будет выезжать велосипедист.
Родные ребенка рассказали, что он вместе с сестрой находился на прогулке. Полицейские намерены прийти в школу, где учится мальчик, для разъяснения ПДД.