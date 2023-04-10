Дым и лестница на балкон: в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Тагилстрое

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Возгорание произошло около 18.00. Во двор дома приехали пожарные и полицейские на служебных машинах, они зашли в подъезд.
На улице стояли два пожарных автомобиля. С помощью лестницы огнеборцы поднялись на балкон, расположенный на третьем этаже, и стали тушить огонь. Затем они разбили окно и проникли в жилище.
Из квартиры шел сильный дым. Пожарные скидывали с балкона на землю какие-то тлеющие вещи. Вокруг собралось много очевидцев, которые наблюдали за происходящим, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Светлана.
По ее словам, пожарные обследовали балконы и на других этажах пятиэтажки. Также в конце улицы стояла карета скорой помощи.