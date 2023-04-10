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Дым и лестница на балкон: в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Тагилстрое

10 апреля 2023, 14:19
Фото: TagilCity.ru
Квартира загорелась на улице Попова
В Нижнем Тагиле 10 апреля произошел пожар в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на улице Попова, 12. На месте работают пожарные и полицейские.

Возгорание произошло около 18.00. Во двор дома приехали пожарные и полицейские на служебных машинах, они зашли в подъезд.

На улице стояли два пожарных автомобиля. С помощью лестницы огнеборцы поднялись на балкон, расположенный на третьем этаже, и стали тушить огонь. Затем они разбили окно и проникли в жилище.

Пожар на улице Попова, 12Пожар на улице Попова, 12
Пожар на улице Попова, 12Пожар на улице Попова, 12
Пожар на улице Попова, 12Пожар на улице Попова, 12
Пожар на улице Попова, 12
Фото: TagilCity.ru
Из квартиры шел сильный дым. Пожарные скидывали с балкона на землю какие-то тлеющие вещи. Вокруг собралось много очевидцев, которые наблюдали за происходящим, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Светлана.

По ее словам, пожарные обследовали балконы и на других этажах пятиэтажки. Также в конце улицы стояла карета скорой помощи.

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