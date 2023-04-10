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Экс-доценту в Екатеринбурге вынесен приговор за взятки в обмен на хорошие оценки

10 апреля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Бывшему доценту одного из университетов Екатеринбурга вынесен приговор. Он принимал взятки в обмен на положительные оценки.

Мужчина признан виновным во взяточничестве в виде иного имущества через посредника. По материалам дела, с марта 2021 года по март 2022 года осужденный три раза получал взятки от студентов за формальный прием курсовых работ. В качестве предмета взятки выступали разные товары, в том числе это вертикально-сверлильный станок, мясорубка и люстра. При этом вид и модель выбирал сам преподаватель и говорил об этом студентам.

В марте 2022 года преподаватель с должности был уволен. Кировским районным судом Екатеринбурга бывшему доценту назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Также ему запретили заниматься преподавательской деятельностью на 2,5 года.

Напомним, в Ревде 48-летний мужчина попытался откупиться от нарушения, дав инспектору ГИБДД 90 тысяч рублей. Сам взяткодатель попался пьяным за рулем с поличным. Инспекторы деньги брать не стали и доложили обо всем своему начальству.

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#Ирина Кирилова#Взятка#Приговор#Суд#Криминал#Екатеринбург
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