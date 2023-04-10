Экс-доценту в Екатеринбурге вынесен приговор за взятки в обмен на хорошие оценки

Мужчина признан виновным во взяточничестве в виде иного имущества через посредника. По материалам дела, с марта 2021 года по март 2022 года осужденный три раза получал взятки от студентов за формальный прием курсовых работ. В качестве предмета взятки выступали разные товары, в том числе это вертикально-сверлильный станок, мясорубка и люстра. При этом вид и модель выбирал сам преподаватель и говорил об этом студентам.