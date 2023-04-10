Глава РЭО Буцаев: В Петербурге будет проведена акция по переработке старой одежды

В Петербурге на нескольких точках приема ненужной одежды установят специальные боксы, куда горожане смогут сдать старый домашний текстиль, аксессуары и обувь, а также изделия из кожи и меха. Вещи должны быть в хорошем состоянии и не иметь загрязнений. С информацией об акции можно ознакомиться на портале РЭО https://reo.ru/greenfashion.