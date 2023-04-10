Глава РЭО Буцаев: В Петербурге будет проведена акция по переработке старой одежды

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Студенты факультета дизайна академии Штиглица разработают модную коллекцию с использованием этой одежды.
Акция пройдет в Северной столице с 10 апреля по 10 мая, а модный показ состоится на Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК). Об этом сообщает gorod55.ru.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, НМЭК, который пройдет в мае в Петербурге, входит в число ключевых событий для сферы обращения с ТКО. В ряд мероприятий, подготовленных РЭО, включили и показ апсайклинг-коллекции одежды из отходов. Данная акция соответствует принципам экономики замкнутого цикла, согласно которым отходы, возвращаясь в оборот, снова становятся полезным ресурсом.
В Петербурге на нескольких точках приема ненужной одежды установят специальные боксы, куда горожане смогут сдать старый домашний текстиль, аксессуары и обувь, а также изделия из кожи и меха. Вещи должны быть в хорошем состоянии и не иметь загрязнений. С информацией об акции можно ознакомиться на портале РЭО https://reo.ru/greenfashion.
Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора, объяснил, что вещи, оказавшиеся в коллекции, обретут новую жизнь. В рамках НМЭК 25 мая состоится модный показ. Текстильные отходы, которые не будут использованы в коллекции, направят на переработку.
Также РЭО проведет на НМЭК показ документального кинофильма об экономике замкнутого цикла, снятого при участии Первого канала. Кроме того, при поддержке галереи «Триумф» и арт-кластера «Таврида» состоится выставка, посвященная теме экологии и отходов. Субботники «Убери за собой» пройдут в 50 регионах России. Также в рамках НМЭК откроется молодежная мастерская переработки «Зеленый фургон», а под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» будет проведен забег.