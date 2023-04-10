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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Изменение тарифов на Московской канатной дороге

10 апреля 2023, 17:13
С 19 апреля 2023 года на Московской канатной дороге введут новые тарифы на проезд. Об этом сообщили на сайте спортивно-развлекательного комплекса на Воробьевых горах.

Повышение тарифов составит в среднем 8%. Стоимость проезда в одну сторону в понедельник составит 120 рублей, туда-обратно — 180 рублей, а во вторник — 180 и 300 рублей соответственно. Об этом пишет 360tv.ru.

Тарифы на проезд не изменятся с среды по пятницу. В выходные и праздники стоимость проезда в одну сторону составит 450 рублей, туда-обратно — 700 рублей. Льготные тарифы на проезд останутся без изменений.

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