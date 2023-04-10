Изменение тарифов на Московской канатной дороге

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Повышение тарифов составит в среднем 8%. Стоимость проезда в одну сторону в понедельник составит 120 рублей, туда-обратно — 180 рублей, а во вторник — 180 и 300 рублей соответственно. Об этом пишет 360tv.ru.
Тарифы на проезд не изменятся с среды по пятницу. В выходные и праздники стоимость проезда в одну сторону составит 450 рублей, туда-обратно — 700 рублей. Льготные тарифы на проезд останутся без изменений.