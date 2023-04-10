Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Также к завершению рабочей недели в области похолодает. Температура воздуха ночью снизится до -3... -7 градусов, а днем она будет достигать +3... +7 градусов, сообщила свердловский синоптик Галина Шепоренко.
Ночью 12 апреля столбики термометров остановятся на отметках 0... -5 градусов, а днем повысятся до +6... +11 градусов.
Напомним, на этой неделе свердловские синоптики прогнозировали ветреную погоду. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.