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Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области

10 апреля 2023, 05:49
Фото: 1MI
Осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируются синоптиками в Свердловской области 10 и 14 апреля 2023 года.

Также к завершению рабочей недели в области похолодает. Температура воздуха ночью снизится до -3... -7 градусов, а днем она будет достигать +3... +7 градусов, сообщила свердловский синоптик Галина Шепоренко.

Ночью 12 апреля столбики термометров остановятся на отметках 0... -5 градусов, а днем повысятся до +6... +11 градусов.

Напомним, на этой неделе свердловские синоптики прогнозировали ветреную погоду. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Мокрый снег#Дождь#Похолодание#Ветер#Прогноз погоды#Природа
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