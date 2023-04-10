TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Изображение материала

Мужчину в рубашке достали из воды на Белоярском водохранилище

10 апреля 2023, 16:03
Фото: Е1
Мужчину вытащили спасатели МЧС из воды на Белоярском водохранилище.

Пострадавший был в одной рубашке. Своим спасателям, вытащившим его из воды, он представился подполковником запаса, пишет Е1.

Видео: Е1

По словам мужчины, на льду было немало людей. Он вызвал сотрудников МЧС и успел сам спасти троих рыбаков, но при этом сам оказался под водой.

Напомним, 6 апреля 2023 года на озере Комкуль семейная пара пыталась спасти рыбаков, тонущих в воде, но в итоге утонули с ними. Спасатели вытащили из воды три тела, еще одного продолжали искать.

Во время спасения рыбаков на озере утонула супружеская пара из Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонулПодросток утонул во время рыбалки в ТавдеНа Белоярском водохранилище под Екатеринбургом спасены рыбаки на льдине
#Вода#Водохранилище#Мужчина#Спасатели#МЧС#Рыбаки#Происшествия#Свердловская область#Елизавета Зиборова#Видео
Подпишитесь
Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово
Сегодня, 09:06
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Сегодня, 06:57
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
Сегодня, 16:10
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Сегодня, 09:08
Под Нижним Тагилом попрощались с погибшим на СВО снайпером
Сегодня, 13:48
В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидов
Сегодня, 14:24