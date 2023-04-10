Мужчину в рубашке достали из воды на Белоярском водохранилище

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Пострадавший был в одной рубашке. Своим спасателям, вытащившим его из воды, он представился подполковником запаса, пишет Е1.
По словам мужчины, на льду было немало людей. Он вызвал сотрудников МЧС и успел сам спасти троих рыбаков, но при этом сам оказался под водой.
Напомним, 6 апреля 2023 года на озере Комкуль семейная пара пыталась спасти рыбаков, тонущих в воде, но в итоге утонули с ними. Спасатели вытащили из воды три тела, еще одного продолжали искать.