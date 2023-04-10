Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек

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При этом, в Нижнем Тагиле проживает 56,7% трудоспособного населения. Число этой категории граждан возросло на 5%, с 184,2 тысячи до 194,5 тысячи человек. А количество тагильчан старше трудоспособного возраст, наоборот, сократилось с 91,1 тысячи до 85,4 тысячи (-6%) жителей.
20,7% от общего населения Нижнего Тагила составляют дети. За год их число также уменьшилось на 869 человек, с 71,7 тысячи до 70,9 тысячи (-1,2%). Согласно статистическим данным, в 2022 году в городе проживало 9,2 тысячи детей от ноля до трех лет, 46,7 тысячи детей от трех до 14 лет и 14,9 тысячи несовершеннолетних от 14 до 18 лет.