Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек

20,7% от общего населения Нижнего Тагила составляют дети. За год их число также уменьшилось на 869 человек, с 71,7 тысячи до 70,9 тысячи (-1,2%). Согласно статистическим данным, в 2022 году в городе проживало 9,2 тысячи детей от ноля до трех лет, 46,7 тысячи детей от трех до 14 лет и 14,9 тысячи несовершеннолетних от 14 до 18 лет.