Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Инспекторам мужчина рассказал, что во время поездки в автомобиле был один. Он ехал со стороны улицы Садоводов в сторону поселка Николо-Павловское. Водитель признался, что по пути совершил обгон Renault и перестроился на другую полосу. После этого автомобиль «вильнул», но никакого столкновения мужчина не слышал. Поэтому продолжил движение, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.