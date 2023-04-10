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Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

10 апреля 2023, 09:08
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле был найден водитель Lada Priora, который стал участником смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Он заявил, что не слышал звуков столкновения и продолжил поездку.

35-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В том числе он был лишен прав на 19 месяцев после отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Решение не вступило в законную силу, так как обжалуется.

Инспекторам мужчина рассказал, что во время поездки в автомобиле был один. Он ехал со стороны улицы Садоводов в сторону поселка Николо-Павловское. Водитель признался, что по пути совершил обгон Renault и перестроился на другую полосу. После этого автомобиль «вильнул», но никакого столкновения мужчина не слышал. Поэтому продолжил движение, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Разбирательства в обстоятельствах случившегося продолжаются.

Напомним, в результате аварии на Южном подъезде к Нижнему Тагилу 9 апреля 2023 года скончался водитель Kia, в которую влетел Renault после обгона Lada Priora. Также пострадал водитель Renault и 14-летняя пассажирка Kia.

Водитель Lada Priora скрылся после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Авария#Водитель#Погибшие#Смерть#ДТП#Нижний Тагил
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