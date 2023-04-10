TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Изображение материала

Нижнетагильские театры победили в нескольких номинациях в конкурсе «Браво!»

10 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI
Несколько театров Нижнего Тагила одержали победу в номинациях свердловского конкурса и Премии «Браво!».

Спектакль «Озорник» драмтеатра победил в номинации «Лучший спектакль в драматическом театре», в которой участвовали 14 театров, показавшие 24 спектакля. По словам художественного руководителя драмтеатра и режиссёра спектакля Игоря Булыгина, для коллектива, участвовавшем в «Озорнике», данная победа является высокой оценкой, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также артист Нижнетагильского драматического театра Василий Мещангин получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре» за сыгранную им роль Мокия Кнурова в спектакле «Бесприданница».

Актриса театра кукол Светлана Шибнева получила награду за исполненную роль Серой шейки в одноименном спектакле. А молодежный театр со спектаклем «Сахарный ребенок» был отмечен за художественное воплощение исторической памяти.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что благодаря талантливым музыкантам, актерам, спортсменам, художникам город развивается не только в экономическом плане, но и в духовном.

Напомним, в Нижнем Тагиле к концу лета 2023 года будет благоустроена территория вокруг Молодежного театра.

Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроят к концу лета
Узнать подробнее
Читайте также:
Реставрация театра «Колизей» в Екатеринбурге начнется в 2024 годуДва театра, заповедник и ансамбль в Нижнем Тагиле получили премии главы городаЧерновая отделка внутри здания Молодежного театра в Нижнем Тагиле подходит к концу
#Елизавета Зиборова#Драматический театр#Театр кукол#Молодежный театр#Конкурс#Спектакль#Победа#Номинации#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область
Подпишитесь
Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово
Сегодня, 09:06
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Сегодня, 06:57
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Сегодня, 09:08
Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:49
Под Нижним Тагилом попрощались с погибшим на СВО снайпером
Сегодня, 13:48
В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидов
Сегодня, 14:24