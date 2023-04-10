Нижнетагильские театры победили в нескольких номинациях в конкурсе «Браво!»

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Спектакль «Озорник» драмтеатра победил в номинации «Лучший спектакль в драматическом театре», в которой участвовали 14 театров, показавшие 24 спектакля. По словам художественного руководителя драмтеатра и режиссёра спектакля Игоря Булыгина, для коллектива, участвовавшем в «Озорнике», данная победа является высокой оценкой, рассказали в пресс-службе администрации города.
Также артист Нижнетагильского драматического театра Василий Мещангин получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре» за сыгранную им роль Мокия Кнурова в спектакле «Бесприданница».
Актриса театра кукол Светлана Шибнева получила награду за исполненную роль Серой шейки в одноименном спектакле. А молодежный театр со спектаклем «Сахарный ребенок» был отмечен за художественное воплощение исторической памяти.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что благодаря талантливым музыкантам, актерам, спортсменам, художникам город развивается не только в экономическом плане, но и в духовном.
Напомним, в Нижнем Тагиле к концу лета 2023 года будет благоустроена территория вокруг Молодежного театра.