Нижнетагильские театры победили в нескольких номинациях в конкурсе «Браво!»

Спектакль «Озорник» драмтеатра победил в номинации «Лучший спектакль в драматическом театре», в которой участвовали 14 театров, показавшие 24 спектакля. По словам художественного руководителя драмтеатра и режиссёра спектакля Игоря Булыгина, для коллектива, участвовавшем в «Озорнике», данная победа является высокой оценкой, рассказали в пресс-службе администрации города.