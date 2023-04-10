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Оглашен приговор двум заключенным криминальным авторитетам в Свердловской области

10 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI
Свердловский облсуд вынес приговор Алексею Колбасову и Александру Красиеву, отбывавшим наказание в свердловской ИК, за занятие высшего положения в криминальной иерархии.

Красиев занял высшее положение в 2021 году. Благодаря этому он смог исполнять дисциплинарные и организационные обязанности среди криминальных лиц. У Колбасова была деятельность в движении «Арестантское уголовное единство», признанное экстремистским.

Кроме того, оба подсудимых были признаны виновными в применении насилия по отношению к другим заключенным ИК.

Так, Александр Красиев приговорен к 10 годам тюремного заключения в колонии особого режима, а Алексею Колбасову суд назначил наказание в виде шести лет тюрьмы. Также обоим было назначено ограничение свободы — Красиеву на два года, Колбасову на год.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, бывшие силовики за поджог военкомата осенью 2022 года были приговорены к четырем годам тюремного заключения и 15 годам отбывания в колонии строгого режима.

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#Елизавета Зиборова#Приговор#Суд#Уголовное дело#Заключение#Исправительная колония#Криминал#Свердловская область
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