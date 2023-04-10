Оглашен приговор двум заключенным криминальным авторитетам в Свердловской области

Так, Александр Красиев приговорен к 10 годам тюремного заключения в колонии особого режима, а Алексею Колбасову суд назначил наказание в виде шести лет тюрьмы. Также обоим было назначено ограничение свободы — Красиеву на два года, Колбасову на год.