Оглашен приговор двум заключенным криминальным авторитетам в Свердловской области

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Красиев занял высшее положение в 2021 году. Благодаря этому он смог исполнять дисциплинарные и организационные обязанности среди криминальных лиц. У Колбасова была деятельность в движении «Арестантское уголовное единство», признанное экстремистским.
Кроме того, оба подсудимых были признаны виновными в применении насилия по отношению к другим заключенным ИК.
Так, Александр Красиев приговорен к 10 годам тюремного заключения в колонии особого режима, а Алексею Колбасову суд назначил наказание в виде шести лет тюрьмы. Также обоим было назначено ограничение свободы — Красиеву на два года, Колбасову на год.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, бывшие силовики за поджог военкомата осенью 2022 года были приговорены к четырем годам тюремного заключения и 15 годам отбывания в колонии строгого режима.