Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Большинство людей думает, что поджог — это простой способ избавиться от сухостоя и дать новой траве возможность скорее прорости. Якобы сжигание старой травы обогащает почву золой. Это заблуждение, поясняют специалисты. Образующаяся после пожара зола остается на поверхности почвы, первый же сильный дождь не оставит от нее и следа. Прошлогодняя трава — не преграда для молодой поросли.
Как правило, сухую траву поджигают для очистки от неё территории. Люди считают это наименее затратным способом очистки приусадебных участков, придомовых территорий. Существует также ошибочное мнение, что пепел от сгоревшей травы удобряет почву. Также возгорания сухой растительности могут возникать из-за детской шалости, при проведении огневых работ, при небрежном обращении с огнем (выброшенные в траву окурки и т. д.), — сообщает TagilCity.ru Михаил Протасов, инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также существует миф, что если сжигать старую траву, то это убьет клещей и других мелких паразитов. Отчасти это так, клещи и мелкие паразиты действительно не спасутся, но выжигание приводит к гибели и других представителей фауны: насекомых, их кладок, кроме того мест гнездовий птиц. В огне гибнут мелкие млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные — вся фауна, участвующая в образовании почвы. Сухая прошлогодняя трава — это основа для дальнейшего удобрения почвы, после перегноя минеральные вещества и полученные продукты переработки благодаря дождевым червям попадают в землю, что способствует появлению новых растений.
Есть экосистемы, которые должны проходить через пал огня. Без этого они развиваться не могут, но к ним не относиться наш регион. Наша экосистема, наша биота страдает от такого пала. В первую очередь уменьшается количество азота в почве, а это крайне дефицитный элемент во всех почвах, особенно на Урале. При сжигании травы происходит нейтрализация органического компонента с потерей азота. Проще говоря, в сухих растениях, а также верхнем слое подстилки, которая сгорает, азот теряется в виде газа, и в почве его не остается, — разъясняет Александр Ермошин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологический УрФУ.
Помимо этого эксперт отмечает, что последствия от пала сухостоя приводят к уменьшению биомассы приповерхностного слоя почвы, тем самым нарушая процесс почвообразования, связанный с изменением биоты. Для сохранения азота и накопления органического вещества в почве специалисты-биологи рекомендуют перекапывать почву вместе с верхним слоем травы, которая осталась с прошлого года, но ни в коем случае не поджигать ее.
Гибель экосистемы — не единственное разрушительное последствие поджога травы. Опасность ситуации в невозможности контролировать процесс горения сухостоя. Если траву, например, подожгли в поле, огонь за короткое время может охватить ближайшие населенные пункты. На открытых участках пламя может двигаться со скоростью 5 км/ч, а если ветер сильный, то 25-30 км/ч.
С начала весенне-летнего пожароопасного периода на территории Свердловской области произошло уже 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га. Палы травы крайне опасны в связи с тем, что огонь в условиях сухой погоды может быстро распространиться на жилые постройки и объекты экономики, принести значительный материальный ущерб, а также человеческие жертвы, — делится с редакцией Михаил Протасов, инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.
И, конечно, не стоит забывать об ответственности перед законом. Наказания за поджог сухой травы регламентированы статьями 167-168 УК РФ. В этих статьях предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Напомним, что 9 апреля 2023 в селе Бызово произошел пожар на площади две тысячи квадратных метров. Этот крупный пожар, сгубивший десять зданий, начался также с горения травы.