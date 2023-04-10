Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила

Также существует миф, что если сжигать старую траву, то это убьет клещей и других мелких паразитов. Отчасти это так, клещи и мелкие паразиты действительно не спасутся, но выжигание приводит к гибели и других представителей фауны: насекомых, их кладок, кроме того мест гнездовий птиц. В огне гибнут мелкие млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные — вся фауна, участвующая в образовании почвы. Сухая прошлогодняя трава — это основа для дальнейшего удобрения почвы, после перегноя минеральные вещества и полученные продукты переработки благодаря дождевым червям попадают в землю, что способствует появлению новых растений.