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Под Нижним Тагилом попрощались с погибшим на СВО снайпером

10 апреля 2023, 13:48
Фото: страница во "ВКонтакте" Дмитрия Летникова
На спецоперации скончался Сумин Михаил из Горноуральского городского округа. Он был выпускником школы №24 поселка Горноуральский и членом военно-патриотического клуба «Братишка».

Также Михаил был активистом – участвовал в различных мероприятиях поселка. О его гибели рассказал глава округа Дмитрий Летников.

Фото: страница во "ВКонтакте" Дмитрия Летникова

Он отметил, что после окончания Высокогорского техникума, мужчина отслужил в армии, а затем подписал контракт и с 2010 по 2013 годы участвовал в Чеченской компании.

20 августа 2022 года он добровольцем отправился на СВО. 28 октября при эвакуации бойцов он подорвался на мине и погиб. Дома его ждали двое сыновей.

«В машине накрыла артиллерия»: Михаил Сумин из Нижнего Тагила погиб при участии в СВО
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