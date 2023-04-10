Под Нижним Тагилом попрощались с погибшим на СВО снайпером

Он отметил, что после окончания Высокогорского техникума, мужчина отслужил в армии, а затем подписал контракт и с 2010 по 2013 годы участвовал в Чеченской компании.



20 августа 2022 года он добровольцем отправился на СВО. 28 октября при эвакуации бойцов он подорвался на мине и погиб. Дома его ждали двое сыновей.