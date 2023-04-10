Подростка зарезали в Челябинске из-за ссоры в интернете

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Убитый и задержанный посещали один компьютерный клуб. Однажды с фейковой страницы кто-то стал оскорблять одного из посетителей клуба. Подростки, разделившиеся на две группы, договорились встретиться и обсудить ситуацию. Во время этой встречи. пострадавший был убит ножом.
Вскоре полицейскими был задержан 20-летний парень, ударивший погибшего ножом во время их ссоры, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за совершенное им убийство.
Напомним, 2 апреля 2023 года в Сысерти неизвестные избили нескольких мужчин. В результате побоев один из пострадавших скончался.