Подростка зарезали в Челябинске из-за ссоры в интернете

Убитый и задержанный посещали один компьютерный клуб. Однажды с фейковой страницы кто-то стал оскорблять одного из посетителей клуба. Подростки, разделившиеся на две группы, договорились встретиться и обсудить ситуацию. Во время этой встречи. пострадавший был убит ножом.