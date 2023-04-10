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Подростка зарезали в Челябинске из-за ссоры в интернете

10 апреля 2023, 16:51
Фото: 1MI
17-летний подросток из Челябинска был убит ножом из-за конфликта в Интернете. Тело молодого человека нашли ночью 9 апреля 2023 года возле жилого дома.

Убитый и задержанный посещали один компьютерный клуб. Однажды с фейковой страницы кто-то стал оскорблять одного из посетителей клуба. Подростки, разделившиеся на две группы, договорились встретиться и обсудить ситуацию. Во время этой встречи. пострадавший был убит ножом.

Вскоре полицейскими был задержан 20-летний парень, ударивший погибшего ножом во время их ссоры, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за совершенное им убийство.

Напомним, 2 апреля 2023 года в Сысерти неизвестные избили нескольких мужчин. В результате побоев один из пострадавших скончался.

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