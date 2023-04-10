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Подросток разнес детскую площадку в Екатеринбурге

10 апреля 2023, 04:45
Фото: 1MI
Один из компании подростков разнес детскую площадку в Екатеринбурге. Инцидент случился на Авиационной улице.

Компания подростков сидела во дворе. В какой-то момент один из ребят встал и начал громить скамейку, качели и крышу песочницы, пишет «МК-Урал».

По словам местных жителей, эта детская площадка у них одна на три дома, которую они сами приводят в порядок.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что был получен сигнал о вандализме на детской площадке. Сотрудники ПДН проверят информацию и примут соответствующие меры к хулигану.

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле двое мужчин взрывали петарды вблизи жилого дома и собак.

Мужчины взрывали петарды около собак и людей в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Подросток#Вандализм#Детская площадка#Многоквартирные дома#Погром#Происшествия
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