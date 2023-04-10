Погибших и пострадавших нет. Глава Бызово рассказал о последствиях пожара

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Сгорели 10 домов: три жилых, четыре дачных и три бесхозных, там уже лет пять-шесть никто не проживает. В пожаре никто не пострадал, — сообщил TagilCity.ru Игорь Бызов.
Также он отметил, что в тушении пожара активно принимали участие местные жители, пытаясь защитить дома от огня. Один из сельчан дал свой трактор, другой привез бочку с водой. Благодаря таким действиям, несколько домов удалось отстоять.
Сухая трава в селе Бызово загорелась днем 9 апреля. Огонь быстро перекинулся на дома, но сильный ветер мешал сотрудникам МЧС тушить пожар. Всего для борьбы со стихией привлечены 10 единиц спецтехники и свыше 30 спасателей. Причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели. Прокуратура Пригородного района также планирует провести проверку.