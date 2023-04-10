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Погибших и пострадавших нет. Глава Бызово рассказал о последствиях пожара

10 апреля 2023, 13:19
Фото: TagilCity.ru

Глава села Бызово рассказал о последствиях крупного пожара

Глава администрации села Бызово Игорь Бызов рассказал журналисту TagilCity.ru о том, что во вчерашнем пожаре, где сгорело 10 строений, никто не пострадал. Некоторые из сгоревших домов были нежилыми.
Сгорели 10 домов: три жилых, четыре дачных и три бесхозных, там уже лет пять-шесть никто не проживает. В пожаре никто не пострадал, — сообщил TagilCity.ru Игорь Бызов.

Также он отметил, что в тушении пожара активно принимали участие местные жители, пытаясь защитить дома от огня. Один из сельчан дал свой трактор, другой привез бочку с водой. Благодаря таким действиям, несколько домов удалось отстоять.

Сухая трава в селе Бызово загорелась днем 9 апреля. Огонь быстро перекинулся на дома, но сильный ветер мешал сотрудникам МЧС тушить пожар. Всего для борьбы со стихией привлечены 10 единиц спецтехники и свыше 30 спасателей. Причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели. Прокуратура Пригородного района также планирует провести проверку.

Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово
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#Анна Григорьева#Пожар#Бызово#Огонь#Тушение#Происшествия#Десять домов сгорели в селе под Нижним Тагилом#Эксклюзив#Свердловская область
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Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово
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