Прокуратура и СК начали проверку после побоев детдомовца под Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Ситуацией заинтересовалась прокуратура и теперь проверяет садик, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведение проверки взято на особый контроль.
Происшествием заинтересовались и следователи СУ СК РФ по Свердловской области.
Предварительно известно, что воспитатель побила мальчика из-за того, что он был непослушным. Следователи намерены восстановить полную картину тех событий.
Напомним, что ранее в детсаду Екатеринбурга во время прогулки воспитатели потеряли двухлетнего ребенка. Пропажу обнаружила бабушка мальчика, которая наблюдала за прогулкой детей. Нашли мальчика на парковке.