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Прокуратура и СК начали проверку после побоев детдомовца под Каменском-Уральским

10 апреля 2023, 10:04
Фото: 1MI
В поселке Мартюш Каменского района воспитательница детсада побила воспитанника, проживающего в социальном учреждении.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура и теперь проверяет садик, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведение проверки взято на особый контроль.

Происшествием заинтересовались и следователи СУ СК РФ по Свердловской области.

Предварительно известно, что воспитатель побила мальчика из-за того, что он был непослушным. Следователи намерены восстановить полную картину тех событий.

Напомним, что ранее в детсаду Екатеринбурга во время прогулки воспитатели потеряли двухлетнего ребенка. Пропажу обнаружила бабушка мальчика, которая наблюдала за прогулкой детей. Нашли мальчика на парковке.

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#Нижний Тагил#Детсад#Детдом#Воспитанник#Побои#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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