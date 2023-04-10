Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По словам прокурора Владимира Березина, причины пожара пока устанавливаются отделом надзорной деятельности.
Пока ОНД проверка проводится. Соответственно, мы тоже будем ее проводить, — рассказал Владимир Березин журналисту TagilCity.ru.
Крупный пожар в селе Бызово произошел 9 апреля. На дома огонь перекинулся с горящей сухой травы и охватил две тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя разносилось быстро, что осложняло тушение. В итоге сгорело 10 построек.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара.