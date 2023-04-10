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Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово

10 апреля 2023, 09:06
Фото: TagilCity.ru
Прокуратура Пригородного района проведет проверку в селе Бызово Горноуральского округа по факту крупного пожара, который произошел 9 апреля. Огонь уничтожил 10 строений.

По словам прокурора Владимира Березина, причины пожара пока устанавливаются отделом надзорной деятельности.

Пока ОНД проверка проводится. Соответственно, мы тоже будем ее проводить, — рассказал Владимир Березин журналисту TagilCity.ru.
Последствия пожара в селе БызовоПоследствия пожара в селе Бызово
Последствия пожара в селе Бызово
Фото: TagilCity.ru

Крупный пожар в селе Бызово произошел 9 апреля. На дома огонь перекинулся с горящей сухой травы и охватил две тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя разносилось быстро, что осложняло тушение. В итоге сгорело 10 построек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара.

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#Анна Григорьева#Пожар#Бызово#Прокуратура#Проверка#Происшествия#Десять домов сгорели в селе под Нижним Тагилом#Эксклюзив#Свердловская область
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