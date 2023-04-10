Прокуратура проведет проверку по факту сгоревших домов в селе Бызово

Крупный пожар в селе Бызово произошел 9 апреля. На дома огонь перекинулся с горящей сухой травы и охватил две тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя разносилось быстро, что осложняло тушение. В итоге сгорело 10 построек.