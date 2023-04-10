Пьяный водитель насмерть сбил двоих детей в Ярославской области

В какой-то момент он вильнул на тротуар и сбил двоих мальчиков. Им было 8 и 9 лет. После этого он попытался уехать, чтобы избежать ответственности. Однако аварию видели несколько очевидцев, которые помогли правоохранителям оперативно задержать злоумышленника.