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Пьяный водитель насмерть сбил двоих детей в Ярославской области

10 апреля 2023, 09:00
Фото: 1MI
В Ярославской области пьяный мужчина сбил насмерть двоих детей и попытался скрыться с места аварии.

Дети были сбиты на тротуаре городе Рыбинск. Оба погибли, сообщили в региональной прокуратуре. Все произошло в вечернее время 9 апреля.

После ЧП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее сметь двоих человек.  Предварительно известно, что 29-летний житель Рыбинска ехал на иномарке Ford Mondeo в пьяном виде.

В какой-то момент он вильнул на тротуар и сбил двоих мальчиков. Им было 8 и 9 лет. После этого он попытался уехать, чтобы избежать ответственности. Однако аварию видели несколько очевидцев, которые помогли правоохранителям оперативно задержать злоумышленника.

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#Елена Озерова#ДТП#Дети#Смерть#Автомобиль#Происшествия
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