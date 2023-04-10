Пьяный водитель насмерть сбил двоих детей в Ярославской области

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Дети были сбиты на тротуаре городе Рыбинск. Оба погибли, сообщили в региональной прокуратуре. Все произошло в вечернее время 9 апреля.
После ЧП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее сметь двоих человек. Предварительно известно, что 29-летний житель Рыбинска ехал на иномарке Ford Mondeo в пьяном виде.
В какой-то момент он вильнул на тротуар и сбил двоих мальчиков. Им было 8 и 9 лет. После этого он попытался уехать, чтобы избежать ответственности. Однако аварию видели несколько очевидцев, которые помогли правоохранителям оперативно задержать злоумышленника.