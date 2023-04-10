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Реставрация театра «Колизей» в Екатеринбурге начнется в 2024 году

10 апреля 2023, 03:35
Фото: 1MI
В екатеринбургском театре «Колизей» начнутся реконструкционные работы в 2024 году.

К концу 2023 года будут разработаны документы для реконструкции здания театра. Планируется обновить фасад, окна и двери, а также установить новую систему освещения. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире ТВ-канала «Россия 1».

Кроме того, по словам Орлова, в 2023 году будет отреставрировано 13 объектов культурного наследия, а еще вскоре начнется реконструкция Литературного квартала.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется провести реставрационные работы дома купца Аксенова, который был возведен в XIX веке. Из-за своего ветхого состояния здание сейчас пустует. Начальная стоимость контракта по реставрации — 2,5 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле за 2,5 млн рублей разработают проект ремонта дома купца Аксенова
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Реставрация#Театр#Проект#Здание#Реконструкция#Фасад#Освещение#Общество
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