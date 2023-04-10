Реставрация театра «Колизей» в Екатеринбурге начнется в 2024 году

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
К концу 2023 года будут разработаны документы для реконструкции здания театра. Планируется обновить фасад, окна и двери, а также установить новую систему освещения. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире ТВ-канала «Россия 1».
Кроме того, по словам Орлова, в 2023 году будет отреставрировано 13 объектов культурного наследия, а еще вскоре начнется реконструкция Литературного квартала.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется провести реставрационные работы дома купца Аксенова, который был возведен в XIX веке. Из-за своего ветхого состояния здание сейчас пустует. Начальная стоимость контракта по реставрации — 2,5 миллиона рублей.