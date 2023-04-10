Реставрация театра «Колизей» в Екатеринбурге начнется в 2024 году

К концу 2023 года будут разработаны документы для реконструкции здания театра. Планируется обновить фасад, окна и двери, а также установить новую систему освещения. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире ТВ-канала «Россия 1».