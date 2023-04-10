С какими трудностями столкнулась российская авиация?

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
А без практики в воздухе закончить обучение не представляется возможным. Журналисты «Новых известий» выясняли, с какими трудностями сейчас столкнулась российская гражданская авиация.
Для того, чтобы стать пилотом в России и работать в гражданской авиации, нужно закончить летное училище или техникум. Таких учреждений всего пять штук на всю страну.
Летают курсанты в том числе на самолетах «Diamond Da-40», разработанных австрийцами. А штурвал этого летного транспорта курсантов сажают далеко не сразу.
Этот боинг - главная «учебная парта» для будущих пилотов. Еще 10 лет назад было заключено соглашение о лицензионном производстве этих самолетов на Уральском заводе гражданской авиации. Однако сложно представить, как быть этому виду транспорта без импортных запчастей и ремонта уже этим летом.
Поэтому пока курсантов отправляют переучиваться на американские «Cessna» - самые популярные самолеты в мире. Однако они также требуют оригинальных запчастей. Некоторые курсанты отмечают, что «Diamond Da-40» был более продвинутым.
Разница колоссальная между «Cessna 172» и «DA-42». Он конечно пошустрее, маневренность, управляемость и отклик рычагов управления мгновенное, по ощущениям как будто на спортивном самолете летишь, - описал свои ощущения курсант Сасовского летного училища в своем Telegram-канале «Шаг в небо».
Поэтому сейчас в России будущие пилоты проходят обучение на земле из-за дефицита техники и средств для ее полетов. Еще пять лет назад курсанты жаловались на то, что практиковаться в полетах они начинают не ранее второго курса. Они сообщали и о том, что тренажеры часто попросту нерабочие.
Сложнее всего дела обстояли с подготовкой пилотов вертолетов для коммерческой авиации. В России есть только одно учебное заведение, где готовят вертолетчиков, оно находится в Омске.
К слову, зачастую о россиян попросту нет мотивации становиться пилотами. В прошлом году российские авиакомпании перевезли 95 млн пассажиров – на 14% меньше, чем в 2021-м. Найти работу в зарубежных фирмах тоже не так-то просто, рассказывали выпускники.
Будущее российской авиации – это самолёты «МС-21», «Ту-214» и «SSJ NEW» с очень сомнительным экспортным потенциалом, отмечается Telegram-канале «Жизнь пилота».
Этим летом в одной известной среди многих пилотов Азиатской компании лежало около 4000 заявлений. И это все от действующих пилотов и с нужным типом самолета. Подумайте сами: нужны вы без налета или с типом самолета не эксплуатируемым в авиакомпании, чтобы она тратила деньги на вашу подготовку? - добавил автор канала.