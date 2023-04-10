С какими трудностями столкнулась российская авиация?

Поэтому сейчас в России будущие пилоты проходят обучение на земле из-за дефицита техники и средств для ее полетов. Еще пять лет назад курсанты жаловались на то, что практиковаться в полетах они начинают не ранее второго курса. Они сообщали и о том, что тренажеры часто попросту нерабочие.