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Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:11

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С какими трудностями столкнулась российская авиация?

10 апреля 2023, 14:09
Фото: 1MI
Курсанты летных училищ пожаловались на то, что годами стоят в очереди на тренировочные полеты, а также на то, что училищам не хватает запчастей для обслуживания машин.

А без практики в воздухе закончить обучение не представляется возможным. Журналисты «Новых известий» выясняли, с какими трудностями сейчас столкнулась российская гражданская авиация.

Для того, чтобы стать пилотом в России и работать в гражданской авиации, нужно закончить летное училище или техникум. Таких учреждений всего пять штук на всю страну.

Летают курсанты в том числе на самолетах «Diamond Da-40», разработанных австрийцами. А штурвал этого летного транспорта курсантов сажают далеко не сразу.

Этот боинг - главная «учебная парта» для будущих пилотов. Еще 10 лет назад было заключено соглашение о лицензионном производстве этих самолетов на Уральском заводе гражданской авиации. Однако сложно представить, как быть этому виду транспорта без импортных запчастей и ремонта уже этим летом.

Поэтому пока курсантов отправляют переучиваться на американские «Cessna» - самые популярные самолеты в мире. Однако они также требуют оригинальных запчастей. Некоторые курсанты отмечают, что «Diamond Da-40» был более продвинутым.

Разница колоссальная между «Cessna 172» и «DA-42». Он конечно пошустрее, маневренность, управляемость и отклик рычагов управления мгновенное, по ощущениям как будто на спортивном самолете летишь, - описал свои ощущения курсант Сасовского летного училища в своем Telegram-канале «Шаг в небо».

Поэтому сейчас в России будущие пилоты проходят обучение на земле из-за дефицита техники и средств для ее полетов. Еще пять лет назад курсанты жаловались на то, что практиковаться в полетах они начинают не ранее второго курса. Они сообщали и о том, что тренажеры часто попросту нерабочие.

Сложнее всего дела обстояли с подготовкой пилотов вертолетов для коммерческой авиации. В России есть только одно учебное заведение, где готовят вертолетчиков, оно находится в Омске.

К слову, зачастую о россиян попросту нет мотивации становиться пилотами. В прошлом году российские авиакомпании перевезли 95 млн пассажиров – на 14% меньше, чем в 2021-м. Найти работу в зарубежных фирмах тоже не так-то просто, рассказывали выпускники.

Будущее российской авиации – это самолёты «МС-21», «Ту-214» и «SSJ NEW» с очень сомнительным экспортным потенциалом, отмечается Telegram-канале «Жизнь пилота».

Этим летом в одной известной среди многих пилотов Азиатской компании лежало около 4000 заявлений. И это все от действующих пилотов и с нужным типом самолета. Подумайте сами: нужны вы без налета или с типом самолета не эксплуатируемым в авиакомпании, чтобы она тратила деньги на вашу подготовку? - добавил автор канала.
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#Елена Озерова#Авиация#Жалобы#Курсанты#Транспорт#Самолеты
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