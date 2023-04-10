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Сбор вещей будет объявлен для погорельцев из села Бызово под Нижним Тагилом

10 апреля 2023, 14:09
Фото: TagilCity.ru
Пожар в селе Бызово под Нижним Тагилом
Сбор необходимой одежды, обуви и вещей будет организован для членов семей, чьи дома 9 апреля сгорели из-за пала травы в селе Бызово под Нижним Тагилом.

10 апреля депутат ЗакСо Свердловской области Владимир Радаев приехал на место пожара, чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим.

Во время пожара, произошедшего 9 апреля, там полностью сгорело 10 строений, пожар даже перебросился через реку. По словам Владимира Радаева, погорельцам необходима помощь, в ближайшее время для них будет объявлен сбор одежды и вещей.

Говорят, вор в дом залезет — стены останутся, пожар придет — ничего не оставит. Часть пострадавших — это дачники из Нижнего Тагила. Им, конечно, тоже тяжело, но у них хотя бы жилье есть. Самое главное, что все живы и здоровы, никто не пострадал. Остальное — дело наживное, — рассказал журналисту TagilCity.ru Владимир Радаев.
Пожар в селе Бызово под Нижним ТагиломПожар в селе Бызово под Нижним Тагилом
Пожар в селе Бызово под Нижним ТагиломПожар в селе Бызово под Нижним Тагилом
Пожар в селе Бызово под Нижним ТагиломПожар в селе Бызово под Нижним Тагилом
Пожар в селе Бызово под Нижним ТагиломПожар в селе Бызово под Нижним Тагилом
Пожар в селе Бызово под Нижним Тагилом
Фото: TagilCity.ru

Он отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить погорельцам временное жилье.

Я три года назад писал письмо, чтобы тут поменяли пожарную машину. В этом году министр общественной безопасности Александр Кудрявцев мне сказал, что новая хорошая техника будет направлено в Южаково, где располагается пожарная часть, — пояснил Владимир Радаев.
Десять зданий сгорели в Бызово под Нижним Тагилом из-за пала сухой травы
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