Сбор вещей будет объявлен для погорельцев из села Бызово под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
10 апреля депутат ЗакСо Свердловской области Владимир Радаев приехал на место пожара, чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим.
Во время пожара, произошедшего 9 апреля, там полностью сгорело 10 строений, пожар даже перебросился через реку. По словам Владимира Радаева, погорельцам необходима помощь, в ближайшее время для них будет объявлен сбор одежды и вещей.
Говорят, вор в дом залезет — стены останутся, пожар придет — ничего не оставит. Часть пострадавших — это дачники из Нижнего Тагила. Им, конечно, тоже тяжело, но у них хотя бы жилье есть. Самое главное, что все живы и здоровы, никто не пострадал. Остальное — дело наживное, — рассказал журналисту TagilCity.ru Владимир Радаев.
Он отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить погорельцам временное жилье.
Я три года назад писал письмо, чтобы тут поменяли пожарную машину. В этом году министр общественной безопасности Александр Кудрявцев мне сказал, что новая хорошая техника будет направлено в Южаково, где располагается пожарная часть, — пояснил Владимир Радаев.