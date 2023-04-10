Смог накроет Нижний Тагил на три дня

Жителей Нижнего Тагила предупредили о том, что с 10 по 13 апреля в городе может наблюдаться смог. О неблагоприятных метеорологических условиях рассказали в пресс-службе администрации.

НМУ ожидается с 20.00 10 апреля до вечера 13 апреля. Объявлены НМУ первой степени опасности. При появлении трудностей рекомендуется звонить в МКУ ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112. Напомним, что на прошлой неделе тагильчане уже жаловались на выбросы. Жители отмечали, что воздух в городе грязный. Некоторые сообщали о невозможности открыть окно для проветривания из-за резкого неприятного запаха. «Свежего воздуха сегодня нет»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы Узнать подробнее