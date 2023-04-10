Смог накроет Нижний Тагил на три дня

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
НМУ ожидается с 20.00 10 апреля до вечера 13 апреля. Объявлены НМУ первой степени опасности.
При появлении трудностей рекомендуется звонить в МКУ ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним, что на прошлой неделе тагильчане уже жаловались на выбросы. Жители отмечали, что воздух в городе грязный. Некоторые сообщали о невозможности открыть окно для проветривания из-за резкого неприятного запаха.