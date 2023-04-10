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Смог накроет Нижний Тагил на три дня

10 апреля 2023, 12:20
Фото: TagilCity.ru
Жителей Нижнего Тагила предупредили о том, что с 10 по 13 апреля в городе может наблюдаться смог. О неблагоприятных метеорологических условиях рассказали в пресс-службе администрации.

НМУ ожидается с 20.00 10 апреля до вечера 13 апреля. Объявлены НМУ первой степени опасности.

При появлении трудностей рекомендуется звонить в МКУ ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Напомним, что на прошлой неделе тагильчане уже жаловались на выбросы. Жители отмечали, что воздух в городе грязный. Некоторые сообщали о невозможности открыть окно для проветривания из-за резкого неприятного запаха.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Выбросы#Смог#НМУ#Экология
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