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«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле

10 апреля 2023, 17:20
Фото: Виктор Кузнецов
Восьмого апреля Нижний Тагил стал столицей «Тотального диктанта» 2023 года. Его писали на 35 городских площадках, а еще во многих регионах России и за рубежом. Побывала наша редакция и на площадке в Черноисточинске.

По предварительным данным, только в Нижнем Тагиле «Тотальный диктант» написали около трех тысяч человек, из них десятая часть на главной площадке — в черноисточинском креативном кластере «АртРезиденция», в бывшем Демидовском железоделательном заводе. Там написал «Тотальный диктант» и автор этих строк.

Площадку эту выбрал неспроста: не раз писал об истории Черноисточинска, его железоделательном заводе, разместившейся на его площадях чулочно-перчаточной фабрике. Со временем, в лихие перестроечные годы, фабрика обанкротилась и закрылась. Но вот времена изменились. Там, где раньше работали вязальный и швейные цехи, восьмого апреля царила праздничная атмосфера, собрались сотни людей разных возрастов. Напротив меня, например, за столом старательно выводила слова девочка лет десяти.
Фото: Виктор Кузнецов

Читал диктант его автор, писатель Василий Авченко из Владивостока. Текст о знаменитом путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, которому в прошлом году исполнилось 150 лет, показался интересным и познавательным. Орфография текста не вызывала вопросов, некоторые слова дублировались на экранах в зале. С пунктуацией было чуть сложнее: некоторые знаки можно было трактовать по-разному. Но все же важнее процесс, а не оценки, которые через несколько дней поставят компетентные филологи!

Настроения добавил большой праздничный торт с эмблемой «Тотального диктанта», которым угостили участников мероприятия. Василий Авченко подписал желающим свои книги. Теперь у многих будет возможность поближе познакомиться с его творчеством, пересмотреть художественный фильм «Дерсу Узала», о котором упоминалось в «Тотальном диктанте», углубиться в могучий, сложный, но такой любимый русский язык!

Виктор Кузнецов.

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