«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
По предварительным данным, только в Нижнем Тагиле «Тотальный диктант» написали около трех тысяч человек, из них десятая часть на главной площадке — в черноисточинском креативном кластере «АртРезиденция», в бывшем Демидовском железоделательном заводе. Там написал «Тотальный диктант» и автор этих строк.
Площадку эту выбрал неспроста: не раз писал об истории Черноисточинска, его железоделательном заводе, разместившейся на его площадях чулочно-перчаточной фабрике. Со временем, в лихие перестроечные годы, фабрика обанкротилась и закрылась. Но вот времена изменились. Там, где раньше работали вязальный и швейные цехи, восьмого апреля царила праздничная атмосфера, собрались сотни людей разных возрастов. Напротив меня, например, за столом старательно выводила слова девочка лет десяти.
Читал диктант его автор, писатель Василий Авченко из Владивостока. Текст о знаменитом путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, которому в прошлом году исполнилось 150 лет, показался интересным и познавательным. Орфография текста не вызывала вопросов, некоторые слова дублировались на экранах в зале. С пунктуацией было чуть сложнее: некоторые знаки можно было трактовать по-разному. Но все же важнее процесс, а не оценки, которые через несколько дней поставят компетентные филологи!
Настроения добавил большой праздничный торт с эмблемой «Тотального диктанта», которым угостили участников мероприятия. Василий Авченко подписал желающим свои книги. Теперь у многих будет возможность поближе познакомиться с его творчеством, пересмотреть художественный фильм «Дерсу Узала», о котором упоминалось в «Тотальном диктанте», углубиться в могучий, сложный, но такой любимый русский язык!
Виктор Кузнецов.