«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле

Читал диктант его автор, писатель Василий Авченко из Владивостока. Текст о знаменитом путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, которому в прошлом году исполнилось 150 лет, показался интересным и познавательным. Орфография текста не вызывала вопросов, некоторые слова дублировались на экранах в зале. С пунктуацией было чуть сложнее: некоторые знаки можно было трактовать по-разному. Но все же важнее процесс, а не оценки, которые через несколько дней поставят компетентные филологи!