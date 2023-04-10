В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Известно, что всех пассажиров попросили покинуть вагоны, сообщает Е1. Движение поездов временно остановлено.
Очевидцы сообщали, что видели, как окровавленного молодого человека, который упал на рельсы, увозили в больницу на автомобиле скорой помощи.
Отмечается, с некоторых других станций тоже пока не получится. Всем, кто оплатил, но не сел в поезда, обещали вернуть средства.
Предварительно установлено, что ЧП не носит криминального характера. Об этом сообщил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Он отметил, что движение поездов приостановлено в одном направлении. В ближайшее время поезда вновь поедут.
Пострадавший - житель Верх-Исетского района Екатеринбурга. Парня зовут Максим, ему 18 лет. Он сам сказал свои данные полицейским, после чего потерял сознание. От падения он получил травмы. Медики оказывают ему помощь.