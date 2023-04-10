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В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро

10 апреля 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» днем 10 апреля остановили поезда. Причиной послужило то, что на рельсы упал человек.

Известно, что всех пассажиров попросили покинуть вагоны, сообщает Е1. Движение поездов временно остановлено.

Очевидцы сообщали, что видели, как окровавленного молодого человека, который упал на рельсы, увозили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Отмечается, с некоторых других станций тоже пока не получится. Всем, кто оплатил, но не сел в поезда, обещали вернуть средства.

Предварительно установлено, что ЧП не носит криминального характера. Об этом сообщил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Он отметил, что движение поездов приостановлено в одном направлении. В ближайшее время поезда вновь поедут.

Пострадавший - житель Верх-Исетского района Екатеринбурга. Парня зовут Максим, ему 18 лет. Он сам сказал свои данные полицейским, после чего потерял сознание. От падения он получил травмы. Медики оказывают ему помощь.

13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Метро#Рельсы#Мужчина#Поезда#Происшествия#Елена Озерова
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