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В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидов

10 апреля 2023, 14:24
Фото: 1MI
На 5% возросло число детей-инвалидов, проживающих в Нижнем Тагиле. За год их количество увеличилось на 82 человека.

В 2021 году в городе было зарегистрировано 1 555 детей-инвалидов, из них 108 человек в возрасте от нуля до трех лет. В 2022 году общее число этих несовершеннолетних, проживающих в Нижнем Тагиле, возросло до 1 638 человек (из них 110 — от нуля до трех лет).

В прошлом году, дети-инвалиды воспитывались в 1 528 семьях, годом ранее — в 1468 семьях. Прирост составил 3% (+42 семьи)/

Также за год почти на 4% увеличилось и общее число инвалидов, с 20 070 человек до 20 782 жителей города. Из них трудоспособными в 2021 году были признаны семь тысяч горожан, а в 2022 году — 7 825.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Статистика#Инвалиды#Население#Дети-инвалиды#Общество#Эксклюзив#Дети
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