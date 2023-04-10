В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидов

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В 2021 году в городе было зарегистрировано 1 555 детей-инвалидов, из них 108 человек в возрасте от нуля до трех лет. В 2022 году общее число этих несовершеннолетних, проживающих в Нижнем Тагиле, возросло до 1 638 человек (из них 110 — от нуля до трех лет).
В прошлом году, дети-инвалиды воспитывались в 1 528 семьях, годом ранее — в 1468 семьях. Прирост составил 3% (+42 семьи)/
Также за год почти на 4% увеличилось и общее число инвалидов, с 20 070 человек до 20 782 жителей города. Из них трудоспособными в 2021 году были признаны семь тысяч горожан, а в 2022 году — 7 825.