В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидов

В 2021 году в городе было зарегистрировано 1 555 детей-инвалидов, из них 108 человек в возрасте от нуля до трех лет. В 2022 году общее число этих несовершеннолетних, проживающих в Нижнем Тагиле, возросло до 1 638 человек (из них 110 — от нуля до трех лет).