Восемь садовых домов сгорели под Сухим Логом из-за пала травы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 11:07. Из-за ветра и большого количества сухой травы огонь быстро перекинулся на строения.
В 15:00 возгорание удалось локализовать. На месте работают 35 человек и 12 единиц техники. Тушение огня производится как с пожарных стволов, так и с помощью ранцев. На месте пожара для опашки территорий находятся два трактора «Авиалесоохраны». В результате возгорания пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, 9 апреля 2023 года в селе Бызово под Нижним Тагилом огонь с полыхающей сухой травы тоже перекинулся на строения. В результате повреждены 10 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения в связи с трагедией.