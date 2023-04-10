Восемь садовых домов сгорели под Сухим Логом из-за пала травы

В 15:00 возгорание удалось локализовать. На месте работают 35 человек и 12 единиц техники. Тушение огня производится как с пожарных стволов, так и с помощью ранцев. На месте пожара для опашки территорий находятся два трактора «Авиалесоохраны». В результате возгорания пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.