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Восемь садовых домов сгорели под Сухим Логом из-за пала травы

10 апреля 2023, 10:47
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Из-за загоревшейся сухой травы и сильного ветра в СНТ «Светлое», расположенном в городском округе Сухой Лог, воспламенились восемь домов. Также сгорели 10 га сухой травы.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 11:07. Из-за ветра и большого количества сухой травы огонь быстро перекинулся на строения.

В 15:00 возгорание удалось локализовать. На месте работают 35 человек и 12 единиц техники. Тушение огня производится как с пожарных стволов, так и с помощью ранцев. На месте пожара для опашки территорий находятся два трактора «Авиалесоохраны». В результате возгорания пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 9 апреля 2023 года в селе Бызово под Нижним Тагилом огонь с полыхающей сухой травы тоже перекинулся на строения. В результате повреждены 10 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения в связи с трагедией.

Десять зданий сгорели в Бызово под Нижним Тагилом из-за пала сухой травы
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#Ирина Кирилова#Пожар#Сухая трава#Огонь#Пожарные#Происшествия#Сухой Лог
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