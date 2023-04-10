Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе

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Published Сегодня, 06:57
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На прошлой неделе Нижний Тагил накрыл смог из выбросов. С 3 по 5 апреля метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе, из-за чего над городом образовалась дымка, а в многих районах чувствовался неприятный химический запах. Все три дня НМУ посты государственного мониторинга атмосферы фиксировали превышение диоксида азота на Тагилстрое. Концентрация вещества достигала 1,13 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru на замерах воздуха в районе вокзала превышений вредных веществ не ловил.
По итогам замеров воздуха в марте оказалось, что в городе девять дней превышали норму формальдегид, сероводород, диоксид азота. Последнее вещество фиксировал пост УГМС на Тагилстрое шесть раз до 1,2 ПДК. Формальдегид ловил пост на Вагонке, его концентрация достигала 1,5 ПДК. Превышение сероводорода было во время замеров TagilCity.ru с помощью газоанализатора «Геолан-1П» возле стадиона «Юность». Вещество превысило норму в 2,5 раза.
На фекальное поле в Горноуральском, куда местный агрокомплекс сливает свиной навоз, нагрянула проверка природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила и Россельхознадзора. Однако пробы земли специалистам взять не удалось из-за мерзлой земли. О результатах проверки станет известно не раньше, чем через месяц.
Угрозы затопления из-за паводка в Нижнем Тагиле нет. По словам директора ЕДДС Григория Омелькова, уровень воды в реках повышен не существенно, а в некоторых даже ниже нормы. В связи с этим в сбросе воды из естественных резервуаров нет нужды.
Туши мертвых животных в черных полиэтиленовых пакетах нашли жители Совхозного района в Екатеринбурге. Всего было 35 обезглавленных останков со снятой шкурой. Сотрудники ветдепартамента пришли к выводу, что это тела норок. Место находки было обеззаражено, а туши сожгли на полигоне.