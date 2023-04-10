Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе

На прошлой неделе Нижний Тагил накрыл смог из выбросов. С 3 по 5 апреля метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе, из-за чего над городом образовалась дымка, а в многих районах чувствовался неприятный химический запах. Все три дня НМУ посты государственного мониторинга атмосферы фиксировали превышение диоксида азота на Тагилстрое. Концентрация вещества достигала 1,13 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru на замерах воздуха в районе вокзала превышений вредных веществ не ловил.