За поджог здания горадминистрации экс-силовикам в Екатеринбурге вынесен приговор

Алексей служил в бакальской части МЧС, а Роман был водителем в Росгвардии. Мужчины дружат с детства. Судили их за групповой поджог в целях дестабилизации деятельности органов власти, а также за прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Статьи предусматривают сроки лишения свободы до 20 лет или пожизненный срок.