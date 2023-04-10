За поджог здания горадминистрации экс-силовикам в Екатеринбурге вынесен приговор

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Алексей служил в бакальской части МЧС, а Роман был водителем в Росгвардии. Мужчины дружат с детства. Судили их за групповой поджог в целях дестабилизации деятельности органов власти, а также за прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Статьи предусматривают сроки лишения свободы до 20 лет или пожизненный срок.
Прокурор 7 апреля запросила для мужчин по 19 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Судья согласился. Мужчины проведут в тюрьме 4 года, а остальной срок они будут находиться в колонии строгого режима.
Напомним, попытка поджога была совершена в октябре 2022 года. Окно бакальской администрации было разбито камнем, а затем туда бросили коктейль Молотова. Пожар в здании ликвидировал охранник.